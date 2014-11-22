22.11.2014 - 18:38 | | DHA
Paderborn - Dortmund: 2-2
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Paderborn ile 2-2 berabere kaldı.
Benteler Arena'da oynanan maçta Borussia Dortmund'un gollerini 12. dakikada Pierre Aubameyang ve 45. dakikada Marco Reus kaydederken, ev sahibi ekibin golleri 60. dakikada Lukas Rupp ve 82. dakikada Mahir Sağlık'tan geldi.
Bu sonucun ardından Paderborn puanını 16'ya çıkarırken, Dortmund 11 puana yükseldi.