15.10.2020 - 21:07 |
Palmeiras'ta Luxemburgo ile yollar ayrÄ±ldÄ±!
Brezilya ekibi Palmeiras'ta teknik direktÃ¶r Vanderlei Luxemburgo'nun gÃ¶revine son verildi.Â
Brezilya ekibi Palmeiras'ta teknik direktÃ¶r Vanderlei Luxemburgo'nun gÃ¶revine son verildi.Â
Palmeiras KulÃ¼bÃ¼, AralÄ±k 2019'da 5. kez takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilen 68 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± teknik direktÃ¶r Luxemburgo ile yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Ãœlkesinde Palmeiras'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, Ä°spanya'da Real Madrid gibi ekipleri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran tecrÃ¼beli teknik direktÃ¶r, 1998-2000 yÄ±llarÄ±nda Brezilya Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.Â
Luxemburgo yÃ¶netimindeki Palmeiras, Brezilya liginde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 15 maÃ§ta 22 puan toplayarak 7. sÄ±rada yer aldÄ±.