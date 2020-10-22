22.10.2020 - 16:09 |
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'un konuğu oluyor. EuroLeague'in son iki haftasından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, kötü gidişe dur demek istiyor. Basketbolseverlerin sık sık sorduğu soru ise Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko bu akşam EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos'la karşılaşacak. Heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olacak mücadele öncesi başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere basketbolseverler 'Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna yanıt arıyor.
PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 21.00'de OAKA’da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.
AVRUPA KUPALARINDA 542. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.