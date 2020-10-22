Fenerbahçe Beko bu akşam EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos'la karşılaşacak. Heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olacak mücadele öncesi başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere basketbolseverler 'Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna yanıt arıyor.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 21.00'de OAKA’da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 542. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.