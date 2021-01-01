Pandev'den itiraf: 'G.Saray kariyerimdeki en büyük hata'

Galatasaray'ın 2014 yazında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Goran Pandev, Sarı Kırmızılılar'da yalnızca bir sezon forma giydikten sonra Genoa'ya gönderilmişti. Kariyerini İtalyan kulübünde sürdüren 37 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, ülkesinde verdiği bir röportajda Cim Bom'u kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Macedonian Football adlı internet sitesiyle geniş bir röportaj gerçekleştiren deneyimli yıldız, Türkiye günleriyle ilgili bir soruya "Galatasaray, kariyerimdeki en büyük hataydı. Ancak hayatta hatalar yapmanıza izin var. Bu, hem ben hem de ailem için büyük bir tecrübe oldu" yanıtını vererek Aslan'a transferinden ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirdi.