Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Pandev'den itiraf: 'G.Saray kariyerimdeki en büyük hata'
01.01.2021 - 11:31 | | Asistanaliz

Pandev'den itiraf: 'G.Saray kariyerimdeki en büyük hata'

Genoa'da forma giyen 37 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Goran Pandev'den Galatasaraylıları kızdıracak bir itiraf geldi.

Pandev'den itiraf: 'G.Saray kariyerimdeki en büyük hata'
ABONE OL

Galatasaray'ın 2014 yazında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Goran Pandev, Sarı Kırmızılılar'da yalnızca bir sezon forma giydikten sonra Genoa'ya gönderilmişti. Kariyerini İtalyan kulübünde sürdüren 37 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, ülkesinde verdiği bir röportajda Cim Bom'u kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Macedonian Football adlı internet sitesiyle geniş bir röportaj gerçekleştiren deneyimli yıldız, Türkiye günleriyle ilgili bir soruya "Galatasaray, kariyerimdeki en büyük hataydı. Ancak hayatta hatalar yapmanıza izin var. Bu, hem ben hem de ailem için büyük bir tecrübe oldu" yanıtını vererek Aslan'a transferinden ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

 

Pandevden itiraf: G.Saray kariyerimdeki en büyük hata

Henry Onyekuru ortaya çıktı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Omar Elabdellaoui kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu nasıl?
    Omar Elabdellaoui kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu nasıl?
  2. Çalımbay'dan hakem eleştirisi
    Çalımbay'dan hakem eleştirisi
  3. Sumudica'dan Fatih Terim itirafı: Beni aradı...
    Sumudica'dan Fatih Terim itirafı: Beni aradı...
  4. '2020’den puan olarak istediğimizi aldık'
    '2020’den puan olarak istediğimizi aldık'
  5. Alanyaspor yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde
    Alanyaspor yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Japonya'da İmparatorluk Kupası Kawasaki'nin

Japonya'da İmparatorluk Kupası Kawasaki'nin

Rekortmen atlet hayata sporla tutundu

Rekortmen atlet hayata sporla tutundu

Altınordu son hafta Balıkesir sınavında

Altınordu son hafta Balıkesir sınavında

Son dakika | Leicester City, Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Son dakika | Leicester City, Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet