Pantilimon: Altay Bayındır'ın büyük bir geleceği var

Yukatel Denizlispor'un kalecisi Costel Pantilimon, Türkiye'ye gelirken kimlerden görüş aldığını, futbola nasıl başladığını ve Süper Lig'de en beğendiği kaleciyi beİN Sports'a yaptığı açıklamada anlattı.

"HAGI KEŞFETTİ, M.CITY'YE GİTTİM"

33 yaşındaki Rumen kaleci "Babamın yardımıyla kaleci oldum. Mental ve fiziksel olarak güçlü olduğumu söyledi. 19 yaşındayken, Hagi beni keşfetti. Onun kulübüyle 5 sene muazzam bir dönemim oldu ve oradan Manchester City'e gittim." dedi.

"HAGI İLE GELMEDEN KONUŞTUM"

Türkiye'ye transferi hakkında konuşan Costel Pantilimon "Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru'yla konuştum. Gheorghe Hagi ile konuşma fırsatım oldu, Türkiye futboluna yön veren isimlerden bir tanesiydi. Romanya olarak, Süper Lig'e onun sayesinde hakimiz." diye konuştu.

"ALTAY BAYINDIR'I BEĞENİYORUM"

Costel Pantilimon ayrıca "Süper Lig'de beğendiğim kalecilerden bir tanesi Altay Bayındır. Zihinsel olarak çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Oynadığı takım, içinde durduğu pozisyon ve sergilediği duruşla, kendisini çok büyük bir geleceğin beklediğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.