PAOK-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelecek. PAOK-Beşiktaş maçı 25 Ağustos tarihinde oynanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, PAOK-Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanalı açıkladı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş ve PAOK karşılacak. PAOK-Beşiktaş maçına günler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçın yayınlanacağı kanalı duyurdu. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasından sonra karışlaşmanın yayınlanacağı kanal araştırılmaya başlandı. Peki PAOK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman?
PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını paylaştı.
Bakan Kasapoğlu sosyal medyada şu açıklamayı yaptı;
"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."