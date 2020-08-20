PAOK-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? PAOK-Beşiktaş maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaş ve PAOK karşılacak. PAOK-Beşiktaş maçına günler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçın yayınlanacağı kanalı duyurdu. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasından sonra karışlaşmanın yayınlanacağı kanal araştırılmaya başlandı. Peki PAOK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman?

PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını paylaştı.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyada şu açıklamayı yaptı;

"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak.Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."