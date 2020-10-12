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HaberlerBeşiktaş Haberleri PAOK'a Pelkas'ın yerine eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa transfer oluyor!
12.10.2020 - 20:42 |

PAOK'a Pelkas'ın yerine eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa transfer oluyor!

Fenerbahçe PAOK'tan Pelkastransfer ederken Yunan kulübü, yıldız ismin yerine eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa'yı transfer ediyor.

PAOK'a Pelkas'ın yerine eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa transfer oluyor!
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Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Son olarak La Liga 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi fesh edildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya PAOK talip oldu.

Shinji Kagawa'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı.

PELKAS YERİNE KAGAWA
10 numara oyuncusu Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı hedefine aldı. PAOK, ayrıca bir diğer kulüpsüz oyuncu Kwadwo Asamoah'ı da hedefleri arasına aldı.

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