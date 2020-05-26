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26.05.2020 - 20:13 | | Ajansspor

PAOK'tan Mensah'a 6 milyon euroluk teklif

Yunan ekibi, Hes Kablo Kayserispor'da futbol kariyerini sürdüren Bernard Mensah için 6 milyon euroyu gözden çıkardı.

PAOK'tan Mensah'a 6 milyon euroluk teklif
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'a komşudan flaş bir transfer teklifi geldi.

Gana medyasında yer alan haberlere göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Bernard Mensah için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Birçok takım peşinde

Bilindiği üzere; Ganalı oyuncunun ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Öte yandan, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Lokomotiv Moskova ve Sportak Moskova'nın da olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kayserispor'a La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Mensah'ın, sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

3 gol 8 asist

Ganalı oyuncu, bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 8 asist kaydetti.

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