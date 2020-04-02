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02.04.2020 - 12:15 | | Fanatik

Pape Diouf'un vefatı Eric Gerets'i yıktı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets, Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un corona virüs nedeniyle vefat etmesi sonrası büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Pape Diouf'un vefatı Eric Gerets'i yıktı

Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf'un corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi spor dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Birçok takım ve futbol adamı, taziye mesajları yayınlarken Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets de üzüntüsünü Fransız basınından Le Phoceen'e verdiği röportajla dile getirdi.

Belçikalı çalıştırıcı, "Bu çok büyük bir üzüntü. Papa, benim başkanımdı ama öncelikle de arkadaşımdı. Galatasaray'dan ayrıldığımda yaptığımız telefon görüşmesini hatırlıyorum. Beni derhal Marsilya'ya getirmişti" ifadelerini kullandı.

Marsilya dönemi sonrası da devam eden arkadaşlıklarını anlatan Gerets, "Takımdan ayrıldıktan sonra da birbirimizi arardık. Hayatımın geri kalanında hiç aklımdan çıkmayacak ama özellikle de ömrümün sonuna kadar kalbimde olacak" dedi.

Pape Dioufun vefatı Eric Geretsi yıktı

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