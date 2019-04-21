Papiss Cisse: "Fenerbahçe ligde kalmayı umarım başarabilir"

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse açıklamalarda bulundu.

"Bazen forvetler şanssız gün yaşayabiliyor"

"Bu galibiyet çok önemliydi. Emeği olan herkesi tebrik ederim. Bazen forvetler şanssız gün yaşayabiliyor. Ben de o günümdeydim. Ancak kazandığımız için mutluyum."

"Fenerbahçe ligde kalmayı umarım başarabilir"

"Karşımızda güçlü ve büyük bir camia vardı. Belki de iyi oynayamamalarının nedeni bizim saha içerisindeki performansımızdı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Umarım onlar da önümüzdeki haftalarda kazanarak ligde kalmayı başarabilirler."