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HaberlerFenerbahçe Haberleri Papiss Cisse transferinde Erol Bulut etkisi!
02.10.2020 - 07:00 |

Papiss Cisse transferinde Erol Bulut etkisi!

Fenerbahçe'nin bu sezonki 15. transferi Papiss Cisse oldu. Cisse'nin Erol Bulut’la tekrar çalışmayı düşünen 35 yaşındaki forvet beklediği imzayı attı.

Papiss Cisse transferinde Erol Bulut etkisi!
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CELAL UMUT EREN

Erol Bulut faktörü
Sarı-lacivertli takımın bu sezonki 15. transferi Papiss Cisse oldu. Dün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen akşam da idmana çıkan Cisse, yıllık 800 bin euro ve bonuslar karşılığında uzlaşmaya vardı. Senegalli forvet, ağustos ayında ilk teması kurduğu sarı-lacivertlileri 1 Ekim’e kadar bekledi. Fenerbahçe’de forma giymek isteyen ve Erol Bulut’la tekrar çalışmayı düşünen 35 yaşındaki forvet beklediği imzayı attı.

Spezia’yı geri çevirdi
Fenerbahçe için İstanbul’a hareket eden Papiss Cisse aynı saatlerde İtalya Serie A ekiplerinden Spezia’dan da teklif aldı. Ancak sadece Fenerbahçe’yi isteyen Cisse, düşünmeden reddetti. Vatandaşları Moussa Sow, Demba Ba ve Thiam’la sık sık görüşen ve sarı-lacivertli takım hakkında olumlu görüşler alan tecrübeli yıldız, sabırsızlıkla sürecin bitmesini ve transferini bekledi. Frey’in Belçika’ya kiralanması da transferin önünü açtı. 

Papiss Cisse transferinde Erol Bulut etkisi

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