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09.11.2019 - 10:17 | | Fanatik

Papiss Cisse'ye yeni sözleşme

Alanyaspor'da gündem Papiss Cisse. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun 34 yaşındaki yıldız forvet ile yeni kontrat için masaya oturacağı ve 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Papiss Cisse'ye yeni sözleşme
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10 lig maçında attığı 9 golle Alanyaspor’u sırtlayan Papiss Cisse görüşme odasına... Başkan Hasan Çavuşoğlu, 34 yaşındaki yıldız forvet ile yeni kontrat için masaya oturacak. Mayıs’ta sözleşmesi bitecek Cisse’ye 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan, “Öncelikle elimizdeki kadroyu korumak istiyoruz. Onun dışında hocamızın isteğine göre devre arasında takviyeler yapabiliriz” ifadesini kullandı.

Papiss Cisseye yeni sözleşme

 

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