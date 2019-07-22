Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep’te

Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gazişehir Gaziantep geçtiğimiz yıllarda performansı ile dikkat çeken Senegalli futbolcu Papy Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak beşinci transferin yaptı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen yıldız savunma oyuncusu Papy Djilobodji ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Papy Djilobodji, Futbol Şube Sorumlusu Yöneticimiz Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıl kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Papy Djilobodji'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep ekibine Fransa’nın Guingamp takımından transfer olan Papy Djilobodji’ 1 Aralık 1988 yılında Senegal'ın Kaolack şehrinde doğdu. 2010 yılında Fransa'nın köklü takımlarından Nantes'a transfer olan Papy, 2015 yılında ise 3.5 Milyon Euro karşılığında Avrupa'nın dev kulüplerinden Chelsea'ye transfer olarak dikkat çekti. Sonrasında Werder Bremen'e kiralanan yıldız futbolcu 2016-2017 yılı sonunda 7.5 Milyon Euro’luk bedelle Sunderland'e transfer oldu.

Son olarak Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen Papy, kariyerinde 262 resmi müsabakaya çıkıp 13 kez de gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu 17 kez de Senegal Milli Takımında forma giymeyi başardı.