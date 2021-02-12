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12.02.2021 - 20:21 | | AA

Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya

Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin kadınlar 100 metre finalinde, bedensel engelli milli atletler Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet ilk üç sırayı aldı.

Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya
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Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin kadınlar 100 metre finalinde, bedensel engelli milli atletler Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet ilk üç sırayı aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre T53/54 kategorisi final yarışında Hamide Doğangün 17.51'lik derecesiyle altın, Zübeyde Süpürgeci 18.00'lık derecesiyle gümüş, Zeynep Acet ise 18.71'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Turnuvanın ilk iki gününde 4 madalya kazanan millilerin madalya sayısı bugün elde edilen dereceyle 7'ye ulaştı. 

Organizasyon yarın sona erecek.

Para milli atletlerden Dubaide 3 madalya

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