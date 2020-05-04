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04.05.2020 - 11:42 | | İSTANBUL (AA) -

Paraguay teknik direktörü Berizzo'nun 3 aylık maaşı düşürüldü

 Paraguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında alacağı maaşın yüzde 50'sinin kesilmesini kabul etti.

Paraguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Berizzo ve teknik ekibin salgın nedeniyle oluşan ekonomik problemlerden dolayı 3 aylık maaşlarının yüzde 50'sinin kesilmesini kabul ettiği duyuruldu.

50 yaşındaki Arjantinli Berizzo, daha önce İspanya'nın Athletic Bilbao, Sevilla ve Celta Vigo takımlarını çalıştırmıştı.

Paraguay teknik direktörü Berizzonun 3 aylık maaşı düşürüldü

Paraguay teknik direktörü Berizzonun 3 aylık maaşı düşürüldü

 

 

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