Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Paris Hilton'a transfer teklifi!
03.05.2020 - 23:40 |

Paris Hilton'a transfer teklifi!

NHL takımı Los Angeles Kings, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken Paris Hilton ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Paris Hilton'a transfer teklifi!

NHL sezonuna ara verilmişken Los Angeles Kings, kadrosunu güçlendirmek adına arayışlarını sürdürüyor.

Veritabanlarını araştıran Kings, bu kez oldukça büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Karşılarına çıkan isim Paris Hilton oldu.

Paris Hilton, 1988-89 yıllarında New Milford-Connecticut'taki Canterbury School'da buz hokeyi oynamış. İstatistikleri veritabanında bulunmasa da kendisinin hala potansiyel bir hedef olabileceği belirtiliyor ki Kings ile gayet iyi ilişkilere sahip. 2014'te Stanley Kupası'nda Kings'i destekleyen Hilton, Las Vegas'taki şampiyonluk partilerinde de yer almıştı.

Paris Hiltona transfer teklifi

Paris Hiltona transfer teklifi

Paris Hiltona transfer teklifi

Lionel Messi'nin Liverpool'a Muazzam Frikik Golü

    Talisca'dan karantinada sabun futbolu...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi belli oldu!

    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi belli oldu!

    Galatasaray'da ilk ayrılık Andone olacak!

    Galatasaray'da ilk ayrılık Andone olacak!

    Fenerbahçe İsmail Yüksek ile anlaştı!

    Fenerbahçe İsmail Yüksek ile anlaştı!

    Transfer iddialarına cevap! "Falcao'ya kapımız açık"

    Transfer iddialarına cevap! "Falcao'ya kapımız açık"

    Sıradaki Haber