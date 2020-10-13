Paris'in kralı Rafael Nadal!

Sezonun son grand slam turnuvasında toprak kortta zafere uzanan İspanyol raket, genelde 20, Paris’te ise onüçüncü şampiyonluğunu kazandı. 34 yaşındaki sporcu Novak Djokovic önündeki final galibiyetiyle de adını 100’ler kulübüne yazdırdı.

Dünya tenisinin en önemli isimlerinden Rafael Nadal, Fransa Açık’ta yani Roland Garros’ta tarih yazdı.

Dünyaca ünlü raket, finalde dünya 1 numarası Novak Djokovic’i 3-0 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Kariyerinin 20. Grand Slam zaferini elde eden Nadal, Fransa’da ise 13. kez bu kürsüye çıktı.

Erkekler ve kadınlarda bu başarıya ulaşan nadir isimlerden olan İspanyol yıldız, ayrıca 100’ler kulübüne katıldı.

Paris’te toprak kortta kazandığı 13 şampiyonluğuyla turnuvanın tarihine adını altın harflerle yazdıran Nadal, Djokovic karşısındaki performansıyla turnuvadaki 100. galibiyetine ulaştı.

Turnuvada bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki Nadal, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim oldu.

Erkeklerde daha önce Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon’da 100 galibiyete ulaşmıştı. Kadınlarda ise Serena Williams ve Chris Evert ABD Açık’ta, Martina Navratilova da Wimbledon’da 100 galibiyeti görmüştü.

Geçen yılki Fransa Açık şampiyonluğuyla erkeklerde ve kadınlarda bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan sporcu unvanını elde eden Nadal, bu rekorunu 13 şampiyonlukla geliştirdi.

Nadal, ayrıca açık dönemde bir turnuvada en fazla şampiyonluk kazanan sporcu olarak tarihe geçti.

1978-1992 yılları arasında ABD’de Chicago’da 12 şampiyonluğa ulaşan Martina Navratilova, bu alanda rekoru elinde tutuyordu.

‘Çok anlamlı’

Rafael Nadal, kariyerindeki 20. grand slam zaferi sonrası açıklamalar yaptı.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Nadal, Roger Federer’le en fazla şampiyonluk rekoruna ortak olduğunu anımsatıp, “Bu başarı benim için çok anlamlı. Bu rekora Roger’la beraber ortak olmak çok önemliydi. Çok heyecanlıyım. Gelecekte neler olacak göreceğiz. Rekoru geliştireceğime inanıyorum. Roger Federer ve Novak Djokovic benim için gerçekten harika ve zorlu rakipler. Uzun yıllardır harika bir rekabetimiz var. Bu rekabet aynı kalitede devam edecek” dedi.

6. defa

Rafael Nadal, önemli bir rekoru daha geliştirdi. Novak Djokovic’le birlikte 30 yaşından sonra 5’er kez grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal, bu alanda da rekorun sahibi oldu.

Nadal, 6 kezle 30 yaşından sonra tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan sporcu unvanını elde ederken, Djokovic 5, Federer, Rod Laver ve Ken Rosewall 4 şampiyonlukla İspanyol tenisçiyi izledi.

İspanyol raket, açık dönemde Andres Gimeno ve Ken Rosewall’in ardından Paris’te kupayı kaldıran en yaşlı üçüncü sporcu oldu.

2005-2020 RAFAEL NADAL

2005-2020 yılları arası Rafael Nadal’ın Fransa Açık karnesi:

-16 turnuvada 13 zafer

-102 maç 100 galibiyet

-66 farklı rakip

-243 saat 10 dakika süre

-En fazla yendiği rakipleri:7’şer kez Djokovic ve Federer

4. zafer

Bu sezon Fransa Açık’ta turnuvanın finaline kadar set vermeden gelen Rafael Nadal, finalde de aynı performansı sergiledi. Böylece Nadal, set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Fransa Açık’ta 2008, 2010 ve 2017 yıllarında set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros’ta aynı başarıyı yakalayan Bjorn Borg ile bu alanda rekoru paylaşıyordu.

İspanya’da manşetlerde

Paris’te Fransa Açık şampiyonluğunu kazanan Rafael Nadal ülkesi İspanya’da manşetlere taşındı. Bütün spor gazeteleri dün ilk sayfada Nadal’a yer ayırdı. 2005’ten bu yana gelen tüm şampiyonlukları tanıtıldı. Ayrıca Roland Garros’taki 13 zaferine de ayrı ayrı yer verildi. 100. galibiyetine de genişçe vurgu yapıldı. Marca, “Paris’i defalarca fetheden adam.. Efsane 100. zaferine ulaştı..” ifadeleri dikkat çekti. AS Gazetesi ise, “El Mas Grande” yani ‘En büyüğü’ manşetini atarak, Nadal’ın kupalı fotoğrafını büyüttü.

15 sene sonra

Kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu 2005 yılında yaşayan Rafael Nadal, son kupasını 15 yıl sonra kazanarak tek erkeklerde bu alanda rekor kırdı.

İlk ve son şampiyonluklarını 2003 Wimbledon ile 2019 ABD Açık’ta alan Roger Federer, 14 yıl 3 ayla listenin ikinci sırasına geriledi.

Açık dönemde bu alandaki rekoru 17 yıl 5 ayla ABD’li Serena Williams elinde tutuyor. Williams ilk şampiyonluğunu 1999 ABD Açık, son şampiyonluğunu ise 2017 Avustralya Açık’ta yaşadı.

7. mağlubiyet

Roger Federer ve Novak Djokovic, ezeli rakipleri Rafael Nadal’a karşı Fransa Açık’ta oynadıkları 7 finalden de mağlup ayrıldı. Nadal, 2006-11 yıllarında Federer’i 4 kez, 2012, 2014 ve 2020’de de Djokovic’i 3 kez finalde mağlup ederek kupaya uzandı. İspanyol sporcu diğer finallerinde Dominic Thiem’i 2 kez, Mariano Puerta, Robin Söderling, David Ferrer ve Stan Wawrinka’yı birer kez mağlup etti.

İlk 3’te büyük yarış

Grand slam zaferleri toplamında tenis dünyasının en iyi 3 ismi Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer arasındaki puan tablosuna da yer ayrıldı. AS Gazetesi tarafından hazırlanan tabloda 20 grand slam zaferleri olan Federer ile Nadal ilk 2’de göründü. Djokovic de 17 şampiyonluğuyla 3. sırada bulunuyor.