Parma-Atalanta maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Orta sıralarda ve iddiasız olarak seyreden Parma, son 2 lig maçından 6 puan çıkarttı. Atalanta çıkışlı, sezona Parma'da kiralık olarak başlayan ve müthiş çıkışı sonrası Juventus'un bonservisini alıp sezon sonuna kadar Parma'da kalmasına izin verdiği Dejan Kulusevski, son 2 galibiyette atılan 4 golün 3'üne (2 gol - 1 asist) imzasını bıraktı. Salgın arasından döndükten sonra Parma'nın çıktığı Genoa deplasmanında 3 gol ve 1 asistle adeta parmak ısırtan Andreas Cornelius sakat. Orta sahadan Alberto Grassi, Hernani ve Matteo Scozzarella da sakat. Bu 4 ismin yokluğunda "Jasmin Kurtic, Gaston Brugman & Juraj Kucka" orta üçlüsünü görmeyi bekliyoruz.

Atalanta'da hücuma bu sezon ciddi katkılar veren Josip Ilicic sakat, savunmanın önemli parçalarından Rafael Toloi cezalı. Toloi'nin yerine sağ stoperde Bosko Sutalo'yu izleyeceğiz. TD Gian Piero Gasperini; "Şampiyonlar Ligi bileti aldık ve ligde zirveyi kaptırdık. Aklımızın iyice PSG maçına kaydığı bir gerçek ancak ligi ikinci sırada bitirme hedefimizden de şaşmadık..." açıklamasını yaptı. Ufak bir rotasyon beklenebilir fakat Gasperini'nin açıklamalarına bakılırsa ligde kalan 2 maça takım, PSG karşılaşmasına hazırlık gözüyle bakacak ve çeşitli taktiksel denemeler, oyuncuların kendini çok zorlamamasını bekleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Parma'nın ligdeki son 10 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Atalanta ligdeki son 16 maçını kaybetmedi. (12 galibiyet - 4 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 3 maç "handikaplı" Atalanta galibiyetiyle sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atalanta Kazanır" oldu! %24'lük kesim Gasperini'nin öğrencilerine güveniyor... %22'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Atalanta 100 golü geçmek için son iki maçta çabalamak zorunda. İki maçta bulacakları 4 gol tarihe not olarak geçecek. Parma, pandemi sonrasındaki karşılıklı gol var geleneğini sürdürüyor. Atalanta karşısında bu gelenek devam etmeye müsait. Bu mücadelede için ideal bahis, karşılıklı gol var.