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29.06.2018 - 11:40 |

Parmaklarıyla gözlerini kısık hale getirince...

Güney Kore - Almanya maçı sonrasında ABD'de yayın yapan Telemundo kanalı, iki sunucusunun görevine son verdi.

Parmaklarıyla gözlerini kısık hale getirince...
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NBC Universal bünesinde ABD'de yayın yapan Telemundo kanalında yayınlanan programda sunucular James Tahhan ve Janice Bencosme'nin görevine Güney Kore - Almanya maçının ardından son verildi.

Sabah programını sunan James Tahhan ve Janice Bencosme, Güney Kore'nin Almanya'yı 2-0 yendiği maçın ardından yaptığı hareketler nedeniyle göreverinden oldu. Program sırasında Güney Kore'nin galibiyetinin ardından iki sunucu da, parmaklarıyla gözlerini kısık hale getirdi. Güney Kore'nin galibiyetinin gösterildiği programda, iki sunucunun ırkçı hareketleri nedeniyle kanala büyük tepki geldi.

Yaşananların ardından kanal iki sunucunun görevine son verildiğini açıkladı. Yayınlanan açıklamada ''Sabah programında görev yapan James Tahhan ve Janice Bencosme'nin Güney Kore milli takımına atıfta bulunduğu jestler nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. Şirketimiz bu tür uygunsuz davranışları değerlerimize aykırı buluyor ve bu tip durumları çok ciddiye alıyor'' ifadelerine yer verildi. (Sporx)

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