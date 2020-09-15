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HaberlerTenis Haberleri Patricia Maria Tig: İstanbul benim için özel bir yer
15.09.2020 - 07:00 |

Patricia Maria Tig: İstanbul benim için özel bir yer

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da kupayı kaldıran Tig, “İstanbul’da hem saha içinde hem saha dışında mutluyduk. Bence çok güzel bir şehir ve keyfini çıkardık. Burada olmaktan gerçekten mutluluk duydum” dedi

Patricia Maria Tig: İstanbul benim için özel bir yer
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ONUR DİNÇER

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’un finalinde Bouchard’ı yenen Patricia Maria Tig, şampiyonluğa ulaşan taraf olarak sürpriz yaptı. Daha önce iki kez final oynamasına karşın mutlu sona ulaşamayan Rumen raket, ilk WTA kupasını kaldırdığı kentin artık kendisi için yerinin farklı olacağını söyledi. Patricia Tig, Milliyet’e yaptığı açıklamada “İstanbul benim için özel bir yer. Hem saha içinde hem saha dışında burada mutluyduk. Bence çok güzel bir şehir ve keyfini çıkardık. Burada kaldığımız süre içerisinde kızımızla da birlikte çok güzel zaman geçirdik. Turnuva ve koşullar da iyiydi. Burada olmaktan gerçekten mutluluk duydum” dedi.

Anne olmasına karşın profesyonel tenis kariyerini sürdüren Maria Tig, bu konuda meslektaşlarını cesaretlendirmek istediğini de dile getirdi. Her ikisinin birlikte yürütülebileceğini ifade eden 26 yaşındaki raket, “Anne olup devam eden bir çok tenisçi oldu, umarım ilerde daha da çok anne oynuyor olacak. Çünkü kadınların, bunun imkansız bir şey olmadığını görmesi gerekiyor” dedi.

Öte yandan Patricia Tig, Serena Williams ve Victoria Azarenka’nın ardından bu sezon tekler şampiyonluğu yaşayan üçüncü anne tenisçi oldu.

Tanıtım yüzü Bouchard!

Kadınlar tenisinin yıldız isimlerinden Eugenie Bouchard’ın, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’daki başarısı turnuvaya büyük bir ilginin olmasını sağladı.

ABD Açık gibi önde gelen bir turnuvayla eşzamanlı oynanmasına karşın, Amerika, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere birçok yabancı gazeteci Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen Bouchard’ın maç sonrası basın toplantılarına katılarak, ilgilerinin bir bölümünü İstanbul’daki gelişmelere ayırdı.
Eski dünya 5 numarası olan ve dört yıl aradan sonra ilk kez bir WTA turnuvasında finale çıkan Bouchard da sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımlarla hem organizasyonun hem de şehrin tanıtımını yaptı.

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Patricia Maria Tig: İstanbul benim için özel bir yer

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