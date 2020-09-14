Patricia Tig'den muhteşem geri dönüş!

ONUR DİNÇER

TTF Tenis Merkezi’ndeki organizasyonda tekler finali nefesleri kesti. Bouchard ilk seti almasına rağmen, Patricia Tig, altı yıl sonra kupa kazanmak isteyen güçlü rakibine mutlu son fırsatı vermedi, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da heyecan dün oynanan tekler ve çiftler finalleriyle sona erdi. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvası bir haftalık mücadelelerin ardından tamamlanırken, tekler finalinde turnuvaya wild card ile elemelerden katılan Bouchard, Maria Tig karşısında tutunamadı, 6-2, 1-6 ve (4) 6-7’lik setlerle mağlup oldu.

Bouchard ilk sete çok hızlı girdi. İlk oyunu puan vermeden aldı, ikincide servis kırdı, üçüncüde de rahattı, üç farkla öne fırladı. Tig servisine tutunup kazandığı dördüncü 4. oyunda umutlansa da rakibinin durumu 4-1’e getirmesine engel olamadı. Kanadalı raket rakibinin sadece bir kez daha sevinmesine izin verdi ilk seti 6-2 aldı.

İkinci sette rüzgar tersine döndü, Tig oyuna ısındı. Servisini kırdıran rakibinin moralinin de bozulmaya başlamasının avantajını kullanarak yalnızca bir oyun verdiği seti 6-1 alarak setlerde durumu eşitledi: 1-1. Momentumunu 3. sete taşıyan Patricia Tig ilk üç oyunu bırakmadı. Bouchard 4-1’de ilk oyununu aldığı seti tie-break’e taşısa da 7-6’da yenilmekten kurtulamadı.

Toplam para ödülünün 225 bin dolar olduğu turnuvada şampiyon olan Tig 25 bin dolar kazanırken, Bouchard ise 14 bin doların sahibi oldu.

Çiftler finalinde Ellen Perez/Storm Sanders ikilisini 6-1, 6-3’le mağlup eden Guarachi ve Krawczyk kariyerlerinin birlikte ikinci şampiyonluğuna eriştiler. Çiftlerde şampiyon olan ikili, 9 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

Aile boyu mutluluk

TEB BNP Paribas Tennis Championship’te ipi göğüsleyerek, ilk WTA şampiyonluğunu İstanbul’da elde eden Patricia Maria Tig, maçın ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Rakibine hakkını teslim eden Rumen raket “Her ikimiz de iyi oynadık ve ortaya harika bir maç çıktı. Burada benimle olan kocama ve kızıma da teşekkür ediyorum. Bu iyi turnuva için organizatörlere de teşekkür ediyorum. Bizi burada evimizdeymişiz gibi hissettirdiler. Umarım gelecek yıl yine burada olurum” dedi.

Kupa seremonisine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.