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12.01.2018 - 11:03 |

Patrick Eze Denizlispor'da

Kayserispor'dan Canberk, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen ve Osmanlıspor'dan Hasan ile sözleşme imzalayan TFF 1. Lig ekibi Denizlispor, Konyasporlu golcü Patrick Eze transferinde de mutlu sona ulaştı.

Patrick Eze Denizlispor'da
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Yeşil-siyahlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiraladı. Resmi sözleşmeye imza atan Nijeryalı forvet, Antalya kampına katılıp, teknik ekip ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig'de Konyaspor'la 7 maça çıkan ve 2 kez fileleri sarsan Eze, Denizlispor'da başarılı bir ikinci yarı geçireceğini söyledi.

Fildişi Sahilleri'nde Africa Sports takımında futbola başlayan deneyimli golcü, Sırbistan'da Rad Belgrad, Napredak ve Mladost formalarını giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Fujairah SC ile Suudi Arabistan ekibi Al Qadisiyah'ta top koşturdu. Denizlispor'da transfer çalışmalarının süreceği öğrenildi.

Patrick Eze Denizlisporda

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