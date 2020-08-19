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HaberlerKasımpaşa Haberleri Pavelka: “Prag benimle ilgileniyor”
19.08.2020 - 15:00 | | İSTANBUL (İHA) -

Pavelka: “Prag benimle ilgileniyor”

Kasımpaşa’da forma giyen David Pavelka, Çekya basınına yaptığı açıklamada Sparta Prag kulübünün kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Pavelka: “Prag benimle ilgileniyor”
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Kasımpaşa’nın Çekyalı fubolcusu David Pavelka, ülke basınına geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa’da kontratının son yılına girdiğini belirten 29 yaşındaki oyuncu “Geleceğim ile ilgili önemli kararlar almam gereken bir dönemdeyim. Sparta Prag, benimle ilgileniyor. Sportif Direktör Rosicky’nin bana yaklaşımı ve vizyonu beni çok etkiledi. Kulübüm Kasımpaşa en zor dönemlerimde bana büyük destek oldu. Bu pazarlık sürecinde doğal olarak her iki kulüp kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. Görüşmeler kulüp düzeyinde yapılıyor ve koşullar, ayrıntılar ele alınıyor. Türkiye’de birtakım kurallar değişiyor ve limit olayları var. Değişiklikler henüz yapılmadı ama konuşuluyor. Umarım bu pazarlıklar mantıklı bir şekilde çözülür çünkü Sparta’ya dönme fikri bana çok sıcak geliyor. Şimdi sonuçlanmasa bile ocak ayında gelecek sezon için sözleşme imzalama hakkım doğuyor. Ancak ben konunun daha hızlı çözülmesini umut ediyorum” dedi.

5 sezondur Kasımpaşa’da forma giyen Pavelka’nın sözleşmesi, 2021 yılında sona eriyor.

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