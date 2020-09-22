Pawel Olkowski: Galibiyet için gidiyoruz

Süper Lig'in 3’ürcü haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı siyahlı futbolculardan Olkowski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olkowski yaptığı açıklamada, geçen hafta 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Geçen hafta sadece bir puan kazanabildiklerini hatırlatan Olkowski, "Bunun için gerçekten üzgünüz. Son saniyelerde gelen golden dolayı 2 puanı kaybettik. Bundan dolayı morelimiz çok bozuk ama önümüzdeki maça hazırlanıyoruz, konsantre oluyoruz. Bu hafta umarım daha iyi sonuçlar alırız" dedi. Olkowski, deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına iyi sonuç almak için gideceklerini ifade ederek, en iyi sonucun galibiyet olduğunu söyledi.