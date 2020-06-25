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25.06.2020 - 23:33 | | AA

PDFK sevkleri açıklandı!

Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu ile Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan; PFDK'ya sevk edildi

PDFK sevkleri açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili iki kulübün başkanı ile yöneticilerinin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. 

Ahmet Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketi, talimatlara aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı. 

Hasan Çavuşoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri ve sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. 

Ayrıca Trabzonspor'dan 3, Alanyaspor'dan ise 2 idarecinin tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Bordo-mavili kulüpten Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu ve Emin Kahraman, turuncu-yeşilli kulüpten de Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. 

Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini'nin de kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi. 

Öte yandan, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

 

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