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24.05.2020 - 14:52 | | Fanatik

Pedro Rebocho, Nantes'a doğru...

Beşiktaş'ın Guingamp'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, yeni sezonda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın formasını giyebilir.

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Geçtiğimiz yaz birçok Fransa Ligue 1 takımının ilgilendiği ve özellikle Marsilya'nın da listesinde olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih eden Pedro Rebocho, Türkiye'de sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

Sezon sonunda 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan takımı Guingamp'a dönecek olan Portekizli oyuncu, yeni sezonda Fransa'da başka bir takımın formasını giyebilir.

Ligue 1 ekiplerinden Nantes, oyuncuyu transfer etmek adına devreye girmiş durumda. Beşiktaş'a transfer olurken piyasa değeri 6 milyon Euro düzeyinde gösterilen oyuncunun bonservis bedelinin iyice düştüğü belirtilmekte.

Nantes'ın transferi uygun bir bedele bitirebileceği düşünülürken Guingamp'ın da Ligue 2'de yer alıyor olmasının transfer adına avantaj sağlayacağı aktarılıyor.

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