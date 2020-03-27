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27.03.2020 - 00:03 | | AA

Pedro Rodriguez: "Kulüple henüz henüz görüÅŸmedim"

Chelsea'de forma giyen Pedro Rodriguez, sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesinin sona ereceÄŸini ve takÄ±mdaki geleceÄŸinin belirsiz olduÄŸunu ifade etti.Â

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Pedro Rodriguez, sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesinin sona ereceÄŸini ve takÄ±mdaki geleceÄŸinin belirsiz olduÄŸunu ifade etti.Â 

Ä°spanyol oyuncu, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ã¼lkesinin basÄ±nÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda Chelsea'den ayrÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik ifadelerin tercÃ¼me hatasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

Chelsea taraftarlarÄ±ndan birÃ§ok veda mesajÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pedro, "Onlara teÅŸekkÃ¼r ediyorum ancak kulÃ¼p yetkilileriyle henÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim. SÃ¶zleÅŸmem sezon sonu bitiyor ama burada devam edip etmeyeceÄŸimi bilmiyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â 

BaÅŸka bir kulÃ¼ple sÃ¶zleÅŸme imzalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Åžu an Chelsea'ye aitim, onlarla bir kontratÄ±m var. Benim arzum burada kalmak ancak gelecekte ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Pedro Rodriguez: KulÃ¼ple henÃ¼z henÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim

Pedro Rodriguez: KulÃ¼ple henÃ¼z henÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim

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