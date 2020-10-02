 Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da

Pembe Top Sahada projesi, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl da hayata geçirildi. Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi yedinci kez gerçekleştirildi. Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top, meme kanseriyle mücadele konusunda bilinç yaratmak için bu yıl gönüllü destekçi Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden yükseldi.

Yedinci yılında projeden bir ilk

Bu yıl salgın önlemleri kapsamında maç anında gerçekleştirilemeyen hava atışında bir ilke imza atıldı ve Pembe Top ile sembolik bir hava atışı gerçekleştirildi. Hava atışı; projenin bu yılki gönüllü destekçisi Neslihan Atagül Doğulu, ülkemizi NBA’de temsil eden Cedi Osman ve Anadolu Efes Spor Kulübü Kaptanı Doğuş Balbay’ı buluşturdu. Neslihan Atagül Doğulu; Cedi Osman ve Doğuş Balbay’ın arasında yerini alarak hava atışını gerçekleştirdi. Sağlığın önemini çok daha iyi anladığımız bu yılda koşullar ne olursa olsun yeniden yükselen Pembe Top, bir kez daha kadınları meme kanserinde erken tanı farkındalığına davet etti.

Neslihan Atagül Doğulu’dan anlamlı mesaj

Bu yıl özel koşullarda gerçekleşen proje ile ilgili konuşan Neslihan Atagül Doğulu, “Meme kanseri gerçeği tüm ciddiyetiyle hayatımızda olmaya devam ederken bu hastalığa karşı kadınlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yine yeniden yüksek sesle ‘erken tanı hayat kurtarır’ diyoruz” dedi. Projede yer almaktan mutluluğunu dile getiren Neslihan Atagül Doğulu, “Bu yıl benim ellerimden yükselen Pembe Top aracılığıyla kadınları sağlıklarının takipçisi olmaya ve bu doğrultuda harekete geçmeye davet ediyorum. Yılda bir kez yapacağımız doktor ziyareti sağlığımız için büyük fark yaratır. Unutmayalım, meme kanserinde ne kadar bilinçli olunursa erken tanı o kadar mümkün olur ve tedavide başarı şansı da o kadar yükselir” dedi. Neslihan Atagül Doğulu, tüm kadınları farkındalık mesajını yaymak için desteğe çağırdı.