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23.09.2020 - 16:10 |

Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı

Milli tenisçi Pemra Özgen, Fransa Açık (Roland Garros) elemelerinin birinci turunda ABD'li Catherine Mcnally'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı
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Dünya 209 numarası 34 yaşındaki Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda klasmanın 120. basamağında yer alan 18 yaşındaki ABD'li Catherine Mcnally ile karşılaştı.

Pemra, ilk seti 7-5 almasına rağmen ikinci seti 6-3, üçüncü seti de 7-5 kaybetti.

2 saat 41 dakika süren zorlu mücadele sonunda rakibine 2-1 mağlup olan Pemra, sezonun son grand slam turnuvasında ana tabloya kalamadı.

 

Pemra Özgen, Fransa Açıkta ana tabloya kalamadı

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