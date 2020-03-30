Pep Guardiola: Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak geri geleceÄŸiz

Manchester City'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Pep Guardiola, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sonrasÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde geri geleceklerini sÃ¶yledi.Â

Guardiola, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan videosunda, futbolu Ã¶zlediklerini belirtti.Â

Ä°spanyol teknik adam, "BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce sahip olduÄŸumuz hayatÄ± da Ã¶zlÃ¼yoruz ancak ÅŸimdi bilim insanlarÄ±nÄ±, doktorlarÄ± ve hemÅŸireleri dinleme zamanÄ±." ifadesini kullandÄ±.Â

TaraftarlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Guardiola, "Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olan her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Daha gÃ¼Ã§lÃ¼, daha iyi olarak geri geleceÄŸiz. Belki biraz da kilo almÄ±ÅŸ olarak. Evde kalÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± kalÄ±n." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.