Pep Guardiola tartışma konusu oldu! 419 milyon euro...

Manchester City’nin Leicester City’ye 5-2 yenilmesi gündem yarattı. Menajer Pep Guardiola’nın 2016’dan bu yana İngiliz kulübüne savunma hattı için tam 419 milyon euro para harcatması tartışma konusu oldu. Son olarak Benfica’dan defans oyuncusu Ruben Dias’a 68 milyon euro harcanması öne çıkarıldı. Ayrıca bu sezon stoper Nathan Ake için 45 milyon euro ödenmişti. City, Laporte’a 65, Mendy’ye 57, Stones’a 55, Walker’a 52, Cancelo’ya 35 ve Danilo’ya 30 milyon euro bonservis parası verdi. Ancak bu 4 yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi’nde beklenen başarı gelmezken, şampiyonluk Liverpool’a gitti.

Nathan Ake ve Ferran Torres Manchester City İle Antrenmana Çıktı