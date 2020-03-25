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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Pep Guardiola'dan corona virüsle mücadeleye 1 milyon euro bağış!
25.03.2020 - 13:39 |

Pep Guardiola'dan corona virüsle mücadeleye 1 milyon euro bağış!

Manchester City menajeri Pep Guardiola, corona virüsle mücadele etmek için Barcelona Tıp Fakültesi'ne 1 milyon euro bağışta bulundu.

Pep Guardiola'dan corona virüsle mücadeleye 1 milyon euro bağış!

Manchester City menajeri Pep Guardiola, corona virüsle mücadele etmek için Barcelona Tıp Fakültesi'ne 1 milyon euro bağışta bulundu.

Fakülteden yapılan açıklamada," Pep Guardiola, Covid-19 ile mücadele kapsamında fakültemize 1 milyon euro bağışta bulundu" ifadeleri kullanıldı. İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 696'ya yükselmiş durumda.

Katalonya bölgesinde ise yaklaşık 8 bin kişi corona virüs salgınından kötü şekilde etkilenmiş durumda.

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