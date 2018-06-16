Peru - Danimarka: 0-1 İşte maçın özeti

2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mordovia-Arena'da oynanan mücadeleyi Danimarka 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü Danimarka'da 60. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.

VAR kararı

Mücadelenin 45. dakikasında ceza sahasından aldığı müdahale sonrası penaltı bekleyen Christian Cueva hakem Bakary Papa Gassama'ya itirazda bulundu. Peru, video hakeme başvurulmasının ardından penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Christian Cueva topu dışarı yolladı.

Bu sonuçla Danimarka 3 puanla C Grubu'nda 2. sırada yer aldı. Fransa'nın lider başladığı grupta Peru ve Avustralya'nın 0 puanı bulunuyor.

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Stat: Mordovia

Hakemler: Bakary Gassama (Gambiya), Jean Claude Birumushahu (Burundi), Abdelhak Etchiali (Cezayir)

Peru: Gallese, Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula, Yotun, Tapia (Dk. 87 Aquino), Flores (Dk. 62 Guerrero), Carrillo, Cueva, Farfan (Dk. 85 Ruidiaz)

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen (Dk. 81 Mathias Jorgensen), Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Kvist (Dk. 36 Schöne), Sisto (Dk. 67 Braithwaite), Yurary, Nicolai Jorgensen

Gol: Dk. 59 Yurary (Danimarka)

Sarı kartlar: Dk. 38 Tapia (Peru), Dk. 86 Delaney, Dk. 90 4 Yurary (Danimarka)

Peru ve Danimarka'nın 5. Dünya Kupası

Yarın C Grubu'ndaki ilk maçlarına çıkacak Peru ile Danimarka, 5. kez Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

Peru, FIFA dünya sıralamasında 11. basamakta yer alıyor. Organizasyon tarihinde 15 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atan Peru, kalesinde 31 gol gördü.

Dünya sıralamasında Peru'nun bir basamak gerisinde yer alan Danimarka ise turnuva tarihinde 17. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 16 maçta, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 27 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka, Peru'yu 1-0 yendi.



Grupta Dünya Kupası'na 36 yıl sonra katılan Peru ile turnuvada beşinci defa boy gösteren Danimarka karşı karşıya geldi.



45. dakikada ceza alanında topla buluşan Cueva, Yurary ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Gassama, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Gambiyalı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cueva'nın vuruşunda, top kalenin üzerinden dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



59. dakikada Christian Eriksen'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yurary, yaptığı vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.



Mücadeleyi 1-0 kazanan Danimarka, gruptaki ilk maçında üç puanı hanesine yazdırdı.

