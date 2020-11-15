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15.11.2020 - 15:23 | | ALİAĞA, (DHA) -

Petkimspor-Beşiktaş: 82-72

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda son haftaların flaş ekibi Petkimspor'a 82-72 mağlup oldu.

Petkimspor-Beşiktaş: 82-72
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ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların formda takımı Petkimspor, üst üste 3'üncü galibiyetini Beşiktaş'ı evinde yenerek aldı: 82-72

Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 22-15, ilk devresini 42-38, üçüncü periyodunu da 68-59 önde tamamlayan Petkim'de Ray 19, Hummer 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Beşiktaş'a 30 sayı, 13 ribaundla kariyer rekoru kıran 18 yaşındaki yıldız adayı Alperen'in müthiş performansı yetmedi. Aliağa ekibi bu skorla son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken Beşiktaş ise tek galibiyetle son sırada kaldı. 

SALON: Enka

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Halil Baldemir (xx), Musa Kazım Çetin (xx)

PETKİMSPOR: Ray (xxx) 19, Vasiliauskas (xxx) 9, Wimbush (xx) 7, Hummer (xxx) 17, Zack (xxx) 12, Hakan (x) 2, Ege (xxx) 10, Canberk (x), Yiğitcan (x), Dorukhan (xx) 6, Alp (x)

BEŞİKTAŞ: Mehmet Yağmur (x), Backmoon (xxx) 18, Sadık Emir (x) 4, Egehan (x) 2, Alperen (xxxx) 30, Johnson (xxx) 15, Furkan (x), Hakan (x), Ömer Yasir (x) 3 

1. PERİYOT: 22-15

İLK YARI: 42-38

3. PERİYOT: 68-59

Petkimspor-Beşiktaş: 82-72

 

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