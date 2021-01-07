Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı
07.01.2021 - 12:22 | | İZMİR, (DHA) -

Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı

Yaşadığı düşüşe engel olamayan Petkimspor, transferde kadrosunu kısa forvet Okben Ulubay'la güçlendirdi.

Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki 9 koronavirüs vakası sonrası yaşadığı düşüşe engel olamayan Petkimspor, transferde kadrosunu kısa forvet Okben Ulubay'la güçlendirdi.

Anadolu Efes altyapısında yetiştikten sonra Yeşilgiresun Belediyespor ve Darüşşafaka'da forma giyen 25 yaşında, 2.01 boyundaki forvet, son iki sezonu Adriyatik Ligi'nde FMP Belgrad takımında geçirdi. Petkimspor, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen kadronun önemli isimlerinden Hakan Yapar'ı ise Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e uğurladı.

Petkimspor Okbeni aldı, Hakanı yolladı

PSG'li futbolcular basketbol oynayarak stres attı

 

 

 

    ?rel=0
    Aksal Yavuz'dan Uğurcan Çakır itirafı! Yıllar önce söylemişti..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması!
      Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması!
    2. Dwight Hardy'le yollar ayrıldı
      Dwight Hardy'le yollar ayrıldı
    3. Denizlispor’da beklenen istifa
      Denizlispor’da beklenen istifa
    4. Terim'in tepki gösterdiği hakeme her hafta görev!
      Terim'in tepki gösterdiği hakeme her hafta görev!
    5. Göztepe ateşle oynuyor
      Göztepe ateşle oynuyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe-Alanyaspor Karşılaşmasında Canlı Bahis Heyecanı Misli.com'da!

    Fenerbahçe-Alanyaspor Karşılaşmasında Canlı Bahis Heyecanı Misli.com'da!

    Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı

    Petkimspor Okben'i aldı, Hakan'ı yolladı

    Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti

    Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti

    Hakan Demir: Gruptan çıkmak için savaşacağız

    Hakan Demir: Gruptan çıkmak için savaşacağız

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet