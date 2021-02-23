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23.02.2021 - 20:27 | | İSTANBUL (AA) -

PFDK, İstanbulspor'un "kural hatası" başvurusunu reddetti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İstanbulspor Kulübünün, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

PFDK, İstanbulspor'un "kural hatası" başvurusunu reddetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübünün, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulspor Kulübünün, futbolcusu Eduart Rroca'nın maçta daha önce sarı kartı olmamasına rağmen ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildiğine yönelik iddiası ile görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelendiği belirtilerek, "Müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle direkt kırmızı kartla ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntülerle somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir." denildi.

PFDK'nin TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor Kulübü Başkanı Recep Doğrul'a 90 gün hak mahrumiyeti, kulübe de 100 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

PFDK, İstanbulsporun kural hatası başvurusunu reddetti

 

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