TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), SÃ¼per Lig'den 8 kulÃ¼be para cezasÄ± verdi.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda oynanan maÃ§larda yaÅŸanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'a Ã§eÅŸitli nedenlerle para cezasÄ± verildiÄŸi belirtildi.

Kurulun, Trabzonspor'a 224 bin, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'ne 170 bin, BeÅŸiktaÅŸ'a 150 bin, Sivasspor'a 124 bin, Galatasaray'a 99 bin, FenerbahÃ§e'ye 70 bin 500, Denizlispor'a 24 bin ve Kayserispor'a 20 bin lira para cezasÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ErtuÄŸrul DoÄŸan'Ä±n 75 bin, Genel Sekreter Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu'nun ise 50 bin lira para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerinden Erdal GÃ¼ndÃ¼z'e 45 gÃ¼n, Ahmet TopdaÄŸ'a 30 gÃ¼n ve Burak Ã‡akÄ±r'a ise 21 gÃ¼n hak mahrumiyeti verildiÄŸi belirtildi. AyrÄ±ca Erdal GÃ¼ndÃ¼z'e 50 bin, Burak TopdaÄŸ'a 35 bin ve Burak Ã‡akÄ±r'a ise 25 bin lira para cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Â Ã–te yandan Ã§eÅŸitli sebeplerle TFF 1. Lig'den Bursaspor'a 36 bin, Ekol GÃ¶z Menemenspor'a ise 4 bin 500 lira para cezasÄ± verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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