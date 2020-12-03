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03.12.2020 - 19:17 | | AA

PFDK'den Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ'a ceza!

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡aykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'a para cezasÄ± verdi.Â

PFDK'den Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ'a ceza!
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, Ã‡aykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'a para cezasÄ± verdi.Â 

TFF'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, BeÅŸiktaÅŸ'a FenerbahÃ§e'ye karÅŸÄ± oynadÄ±klarÄ± mÃ¼sabaka sonrasÄ± yapÄ±lacak flaÅŸ rÃ¶portajlarÄ±nÄ±n zamanÄ±nda tamamlanamamasÄ±ndan dolayÄ± 150 bin lira, FenerbahÃ§e'ye ise yine aynÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 9 bin ve kulÃ¼p resmi sosyal medya hesabÄ±ndan sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunulmasÄ±ndan dolayÄ± 100 bin lira para cezasÄ± verildiÄŸi belirtildi.Â 

Fraport TAV Antalyaspor'a BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kulÃ¼p resmi internet sitesinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunulmasÄ±ndan dolayÄ± 100 bin lira ceza verilirken, Galatasaray maÃ§Ä±nda protokol tribÃ¼nÃ¼ne belirlenen sayÄ±dan fazla kiÅŸinin alÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k yapan Ã‡aykur Rizespor'a 24 bin lira para cezasÄ± verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

PFDKden FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸa ceza

AÃ§Ä±klamada Ã§eÅŸitli sebeplerden dolayÄ±, Yukatel Denizlispor yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi UÄŸur BaÄŸbaÅŸlÄ±oÄŸlu'na 35 bin lira ve 75 gÃ¼n hak mahrumiyeti, Ã‡aykur Rizespor'da sportif direktÃ¶r YÄ±lmaz Bal'a 2 resmi mÃ¼sabakada soyuna odasÄ±na ve yedek kulÃ¼besini giriÅŸ yasaÄŸÄ± ve 26 bin lira ceza verildiÄŸi bildirildi.Â 

Ã‡aykur Rizespor oyuncusu Selim Ay'a da maske takma zorunluluÄŸuna uymamasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle 900 lira para cezasÄ± verildiÄŸi kaydedildi.Â 

Ã–te yandan Ã§eÅŸitli sebeplerden dolayÄ± TFF 1. Lig'den Giresunspor ve Menemenspor'a 5 bin 250 lira, Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ ve Adana Demirspor'a 12 bin lira para cezasÄ± verildiÄŸi duyuruldu.

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