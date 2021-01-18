Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu
18.01.2021 - 23:04 | | AA

Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

MLS takımlarından Inter Miami, teknik direktörlük görevine Phil Neville'ı getirdi.

Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu
ABONE OL

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, teknik direktörlük görevine Phil Neville'ı getirdi.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami Kulübü, 43 yaşındaki Neville ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Futbol kariyerinde Manchester United ile Everton forması giyen İngiliz teknik adam, Manchester United ve Valencia'da antrenörlük yapmıştı. 

Beckham ile Manchester ekibinde oynayan Neville, 2018 yılından bu yana İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü yapıyordu.

Phil Neville, Inter Miaminin teknik direktörü oldu

Fuat Çapa: "İdmanlarda 'yere nasıl yatılır' bunu da çalıştıracağım"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adanaspor'da Ozan Papaker ile yollar ayrıldı
    Adanaspor'da Ozan Papaker ile yollar ayrıldı
  2. Göztepe, Arda Özçimen'in sözleşmesini uzattı
    Göztepe, Arda Özçimen'in sözleşmesini uzattı
  3. Çapa'dan tepki!
    Çapa'dan tepki!
  4. Galatasaray - Basket Landes: 89-63
    Galatasaray - Basket Landes: 89-63
  5. "Üst düzey rekabete hazırız"
    "Üst düzey rekabete hazırız"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Dalcı: "Golden sonra takımım oyundan düştü"

Mustafa Dalcı: "Golden sonra takımım oyundan düştü"

Trabzonspor, Konyaspor'a hazır!

Trabzonspor, Konyaspor'a hazır!

Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı

Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet