15.07.2017 - 12:19 |
Philadelphia'yı Furkan Korkmaz, sırtladı
NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76'ers, Chicago Bulls’a 99-82 mağlup oldu. Korkmaz, Bulls'a karşı 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynadı.
NBA’de Yaz Ligi heyecanı devam ediyor. Philadelphia 76'ers'te forma giyen Furkan Korkmaz, Chicago Bulls ile oynanan Yaz Ligi’nin son maçında sahanın en iyileri arasındaydı.
Philadelphia’nın Chicago’ya 99-82 yenildiği mücadelede Korkmaz, 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynayarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Bulls'ta ise Brady Heslip 28 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.