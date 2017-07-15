Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Philadelphia'yı Furkan Korkmaz, sırtladı
15.07.2017 - 12:19 |

Philadelphia'yı Furkan Korkmaz, sırtladı

NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76'ers, Chicago Bulls’a 99-82 mağlup oldu. Korkmaz, Bulls'a karşı 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

Philadelphia'yı Furkan Korkmaz, sırtladı
ABONE OL

NBA’de Yaz Ligi heyecanı devam ediyor. Philadelphia 76'ers'te forma giyen Furkan Korkmaz, Chicago Bulls ile oynanan Yaz Ligi’nin son maçında sahanın en iyileri arasındaydı.

Philadelphia’nın Chicago’ya 99-82 yenildiği mücadelede Korkmaz, 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynayarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Bulls'ta ise Brady Heslip 28 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber