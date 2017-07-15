Philadelphia'yı Furkan Korkmaz, sırtladı

NBA’de Yaz Ligi heyecanı devam ediyor. Philadelphia 76'ers'te forma giyen Furkan Korkmaz, Chicago Bulls ile oynanan Yaz Ligi’nin son maçında sahanın en iyileri arasındaydı.

Philadelphia’nın Chicago’ya 99-82 yenildiği mücadelede Korkmaz, 22 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile oynayarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Bulls'ta ise Brady Heslip 28 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.