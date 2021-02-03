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03.02.2021 - 14:01 | | Sporx

Philippe Clement: "Nabil Dirar çok iyi antrenman yapmış"

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, yeni transfer Nabil Dirar için konuştu.

Philippe Clement: "Nabil Dirar çok iyi antrenman yapmış"
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Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Fenerbahçe'den kadrolarına kattıkları Nabil Dirar için açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki futbolcunun kendisine baktığını söyleyen Clement, "Nabil Dirar son maçını geçen Temmuz ayında oynadı ancak ona yaptırdığımız testler çok iyi. Son aylarda çok iyi çalıştığını açıkça görebiliyoruz. Fiziksel olarak çok gelişmiş. Kendine çok iyi bakan bir oyuncu." diye konuştu.

Tecrübeli oyuncunun çok hırslı olduğunu vurgulayan teknik adam, "Dirar'ın sahalara geri dönmek için büyük bir açlığı var. Bizim de o pozisyonda ekstra bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Nabil aynı zamanda geri dörtlüde de oynayabilir" dedi.

Faslı oyuncuyu oynatıp oynatmayacağına karar vermediğini söyleyen Clement, "Dirar'ın idmanda çok iyi olduğunu gördüm ancak ilk maçında oynar mı bilmiyorum. Antrenmanda iyiydi, kadroya sonra karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

2012'de Monaco'ya transfer olmak için Club Brugge'den ayrılan Dirar, 9 yıl sonra tekrar Belçika'ya döndü.

Philippe Clement: Nabil Dirar çok iyi antrenman yapmış

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