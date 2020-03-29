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29.03.2020 - 23:39 |

Pierre van Hooijdonk'tan Türkçe çağrı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, Türkçe konuşarak çağrıda bulundu. Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hooijdonk, "evde kal" mesajı verdi.

Pierre van Hooijdonk'tan Türkçe çağrı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkçe ve Hollandaca "evde kal" çağrısında bulundu. 

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sosyal medya hesabından, Van Hooijdonk ve Hollanda'da yaşayan Türk asıllı sporcuların "evde kal" mesajı paylaşıldı. 

Van Hooijdonk'un yanı sıra, Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivise) düdük çalan FIFA kokartlı Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük ve milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, YEE için özel çektikleri videoda Türkçe ve Hollandaca koronavirüse karşı "evde kal" mesajını verdi.

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Pierre van Hooijdonktan Türkçe çağrı

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