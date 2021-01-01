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01.01.2021 - 01:01 |

Pierre Webo'nun uğradığı ırkçı söylem sonrası güçlü tepki!

Başakşehir’in Rumen hakem Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti.

Pierre Webo'nun uğradığı ırkçı söylem sonrası güçlü tepki!
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100 milyon görüntüleme
Başakşehir’in PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Rumen hakem Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemleri sonrasında attığı tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenör Webo için paylaştığı tweet, Türkiye’de bugüne kadar en fazla görüntülenmeye ulaşan tweet oldu. Mesajda UEFA’nın sloganı olan ‘No to Racism, respect’ yani ‘Irkçılığa hayır, saygı’ ifadeleri yer almıştı.

Türkiye’de bir ilk
100 milyon görüntülemenin üzerine çıkan ve Türkiye’de bir ilk olan bu tweetin diğer rakamları da dikkat çekti. 8 Aralık 2020 gecesi yaşanan bu olayın ardından yayınlanan Pierre Webo’ya destek ve ırkçılığa karşı tepki mesajı 23 günde beğeni ile retweet rekorları da kırdı. Mesaj için 571 bin beğeni gelirken, 229 bin de retweet alındı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’ya karşı gösterilen tepkinin gücü kanıtlanmış oldu.

Pierre Webonun uğradığı ırkçı söylem sonrası güçlü tepki

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