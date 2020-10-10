Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçında skorboard arızası

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor arasında oynanan 3'üncü hafta maçına skorboard arızası damga vurdu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlaması gereken karşılaşma skor tabelasının arızalanması nedeniyle 18.00'de başladı. Aynı arızanın ilk periyodun sonunda ve ikinci periyotta üç kez daha tekrarlanması nedeniyle oyuna sık sık ara verildi.

Basketbolcular oyuna verilen araları ısınarak geçirmek zorunda kaldı. Maçın hakemleri arızanın sık sık tekrarlanması üzerine iki ayrı 24 saniye cihazının sahanın köşe bölgelerine konulmasını istedi. Yetkililer uzatma kablosu yardımıyla 24 saniye cihazlarını istenilen yerlere yerleştirdi ve oyunun yeniden başlaması için beklemeye geçildi. Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta arıza nedeniyle maça verilen son araya 42-22 üstün durumda girdi.

Pınar Karşıyaka farklı kazandı

Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 97-80 mağlup etti.

Karşılaşmaya Taylor, Metecan ve Morgan'ın sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, farkı 13 sayıya (24-11) kadar çıkardığı periyodu 24-13 üstün tamamladı.

İkinci periyotta 13. dakikayı 32-19 önde geçen Pınar Karşıyaka, 10-0'lık seriyle aradaki farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 42-19. Yaşanan skorbord arızası nedeniyle maça verilen uzun aradan sonra Aliağa Petkimspor farkı azaltsa da Pınar Karşıyaka devreyi 46-33 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta 25. dakikayı 59-48 önde geçen Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 67-51 üstün girdiği periyodu 70-58 önde bitirdi.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 97-80 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 23, Yunus Sonsırma 14, Metecan Birsen 12, M'Baye 13, Morgan 17, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Henry 4, Nusret Yıldırım 4, Çağatay Özkan

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 10, Ray 19, Hakan Yapar 4, Hummer 18, Wimbush 6, Boran Güler, Tayfun Erülkü 3, Ege Arar 10, Canberk Kuş 3, Alp Karahan 5, Deniz Çelen 2

1. periyot: 24-13

Devre: 46-33

3. periyot: 70-58

5 faulle çıkan: 36.14 Ray (Aliağa Petkimspor)