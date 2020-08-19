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19.08.2020 - 20:28 |

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Alp Karahan'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da oyuncu Alp Karahan'la yollar ayrÄ±ldÄ±.Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Alp Karahan'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
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ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da oyuncu Alp Karahan'la yollar ayrÄ±ldÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2016-2017 sezonundan itibaren A takÄ±m formasÄ± giyen Alp Karahan ile yollarÄ±n, oyuncunun talebiyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±larak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

AÃ§Ä±klamada, Alp Karahan'a hem alt yaÅŸ kategorilerinde hem de A takÄ±m dÃ¼zeyinde kulÃ¼be verdiÄŸi katkÄ±lardan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r edildi.

Ã–te yandan, genÃ§ oyunculardan Berke AygÃ¼ndÃ¼z'Ã¼n, 2020-2021 sezonunda kiralÄ±k olarak ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol'da mÃ¼cadele edeceÄŸi de aktarÄ±ldÄ±.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Alp Karahanla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

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