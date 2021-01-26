Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yaka Spor Salonu'nda oynanacak mÃ¼sabaka saat 20.30'da baÅŸlayacak. Grupta 2'nci sÄ±rada yer alan yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bir basamak altÄ±ndaki rakibini maÄŸlup etmesi halinde ilk 2'de yer alÄ±p adÄ±nÄ± bir Ã¼st tura yazdÄ±racak. Grupta liderlik koltuÄŸunda oturan Alman ekibi Brose Bamberg Play-Off'u garantilerken, tur atlayacak ikinci takÄ±m PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ya da Bilbao Basket olacak. Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta Ä°spanyol ekibini 81-72 maÄŸlup eden KarÅŸÄ±yaka, yarÄ±nki randevuda 9 sayÄ± farkla yenilse bile genel averajda Ã¼stÃ¼n olmasÄ± nedeniyle bir Ã¼st tura yÃ¼kselecek. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca, bu sezon Avrupa kupasÄ± hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmek istediklerini ve bunun iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini dile getirdi.

Ronaldo'dan ayaÄŸÄ±yla basket