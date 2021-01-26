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26.01.2021 - 12:29 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka Avrupa'da tur için sahada

FIBA Åžampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadÄ±ÄŸÄ± 5 maÃ§ta 3 galibiyet, 2 yenilgi alan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, yarÄ±n evinde kritik son hafta maÃ§Ä±nda Ä°spanya temsilcisi Retabet Bilbao Basket'le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka Avrupa'da tur için sahada
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Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yaka Spor Salonu'nda oynanacak mÃ¼sabaka saat 20.30'da baÅŸlayacak. Grupta 2'nci sÄ±rada yer alan yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bir basamak altÄ±ndaki rakibini maÄŸlup etmesi halinde ilk 2'de yer alÄ±p adÄ±nÄ± bir Ã¼st tura yazdÄ±racak. Grupta liderlik koltuÄŸunda oturan Alman ekibi Brose Bamberg Play-Off'u garantilerken, tur atlayacak ikinci takÄ±m PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ya da Bilbao Basket olacak. Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta Ä°spanyol ekibini 81-72 maÄŸlup eden KarÅŸÄ±yaka, yarÄ±nki randevuda 9 sayÄ± farkla yenilse bile genel averajda Ã¼stÃ¼n olmasÄ± nedeniyle bir Ã¼st tura yÃ¼kselecek. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca, bu sezon Avrupa kupasÄ± hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmek istediklerini ve bunun iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini dile getirdi.

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