PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka - BahÃ§eÅŸehir Koleji: 82-79

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelenen 7. hafta mÃ¼sabakasÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 82-79 maÄŸlup etti.Â

MÃ¼sabakaya 5-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan BahÃ§eÅŸehir Koleji, 7 sayÄ±lÄ±k farka (15-8) ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± periyodu 19-13 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ±.

Ä°kinci periyodun baÅŸÄ±nda Yunus ve Morgan'la aradaki farkÄ± 1 sayÄ±ya indiren (19-18) rakibinin kendisini yakalamasÄ±na izin vermeyen BahÃ§eÅŸehir Koleji, etkili oyunuyla aradaki farkÄ± tekrar aÃ§tÄ±. Green Erkan YÄ±lmaz'Ä±n 3 sayÄ±lÄ±k basketleriyle 17. dakikada farkÄ± 11 sayÄ±ya Ã§Ä±karan (35-24) konuk ekip, devreyi 39-34 Ã¶nde bitirdi.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ periyoda M'Baye, Kennedy ve Taylor'Ä±n basketleriyle 9-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, 24. dakikada 43-39 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. Her iki takÄ±mÄ±n da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketler Ã¼rettiÄŸi periyot BahÃ§eÅŸehir Koleji'nden Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ±'nÄ±n son saniyede attÄ±ÄŸÄ± basketle 51-51 eÅŸitlikle tamamlandÄ±.Â

Son periyoda Owens ve Jones'un sayÄ±larÄ±yla 5-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan BahÃ§eÅŸehir Koleji, Green'in etkili olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde son 4 dakikaya 11 sayÄ± farkla 73-62 Ã¶nde girdi. YakaladÄ±ÄŸÄ± 7-0'lÄ±k seriyle aradaki farkÄ± azaltan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Taylor'un basketiyle bitime 2 dakika kala farkÄ± 1 sayÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 74-75. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da Morgan faul atÄ±ÅŸlarÄ±ndan bulduÄŸu sayÄ±larla bitime 26 saniye kala 79-79 eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. BahÃ§eÅŸehir Koleji'nin bir hÃ¼cumdan faydalanamadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakanÄ±n son saniyesinde M'Baye'nin 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka mÃ¼sabakadan 82-79 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yakaÂ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Serhat BÃ¼ker, Can MavisuÂ

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: Taylor 28, Yunus SonsÄ±rma 3, Metecan Birsen 3, M'Baye 14, Morgan 17, Mahir AÄŸva 4, Kennedy 13, HenryÂ

BahÃ§eÅŸehir Koleji: Ä°smet AkpÄ±nar, Thomas AkyazÄ±lÄ± 5, Aldridge 10, Jones 16, Owens 9, Hadi Ã–zdemir, RÄ±dvan Ã–ncel 4, Green 20, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 9, Erkan YÄ±lmaz 6Â

1. Periyot: 13-19Â

Devre: 34-39Â

3. Periyot: 51-51Â

5 faulle Ã§Ä±kanlar: 35.16 Ä°smet AkpÄ±nar, 39.11 Owens (BahÃ§eÅŸehir Koleji), 37.03 Henry (PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka)