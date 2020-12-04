PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka - BahÃ§eÅŸehir Koleji: 82-79

Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasketbol Haberleri PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka - BahçeÅŸehir Koleji: 82-79
04.12.2020 - 23:46 |

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka - BahçeÅŸehir Koleji: 82-79

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelenen 7. hafta mÃ¼sabakasÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 82-79 maÄŸlup etti.Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka - BahçeÅŸehir Koleji: 82-79
ABONE OL

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle ertelenen 7. hafta mÃ¼sabakasÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 82-79 maÄŸlup etti.Â 

MÃ¼sabakaya 5-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan BahÃ§eÅŸehir Koleji, 7 sayÄ±lÄ±k farka (15-8) ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± periyodu 19-13 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ±.

Ä°kinci periyodun baÅŸÄ±nda Yunus ve Morgan'la aradaki farkÄ± 1 sayÄ±ya indiren (19-18) rakibinin kendisini yakalamasÄ±na izin vermeyen BahÃ§eÅŸehir Koleji, etkili oyunuyla aradaki farkÄ± tekrar aÃ§tÄ±. Green Erkan YÄ±lmaz'Ä±n 3 sayÄ±lÄ±k basketleriyle 17. dakikada farkÄ± 11 sayÄ±ya Ã§Ä±karan (35-24) konuk ekip, devreyi 39-34 Ã¶nde bitirdi.Â 

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ periyoda M'Baye, Kennedy ve Taylor'Ä±n basketleriyle 9-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, 24. dakikada 43-39 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. Her iki takÄ±mÄ±n da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketler Ã¼rettiÄŸi periyot BahÃ§eÅŸehir Koleji'nden Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ±'nÄ±n son saniyede attÄ±ÄŸÄ± basketle 51-51 eÅŸitlikle tamamlandÄ±.Â 

Son periyoda Owens ve Jones'un sayÄ±larÄ±yla 5-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan BahÃ§eÅŸehir Koleji, Green'in etkili olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde son 4 dakikaya 11 sayÄ± farkla 73-62 Ã¶nde girdi. YakaladÄ±ÄŸÄ± 7-0'lÄ±k seriyle aradaki farkÄ± azaltan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Taylor'un basketiyle bitime 2 dakika kala farkÄ± 1 sayÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 74-75. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da Morgan faul atÄ±ÅŸlarÄ±ndan bulduÄŸu sayÄ±larla bitime 26 saniye kala 79-79 eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. BahÃ§eÅŸehir Koleji'nin bir hÃ¼cumdan faydalanamadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakanÄ±n son saniyesinde M'Baye'nin 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka mÃ¼sabakadan 82-79 galip ayrÄ±ldÄ±.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka - BahÃ§eÅŸehir Koleji: 82-79

Salon: Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yakaÂ 

Hakemler: Mehmet Keseratar, Serhat BÃ¼ker, Can MavisuÂ 

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: Taylor 28, Yunus SonsÄ±rma 3, Metecan Birsen 3, M'Baye 14, Morgan 17, Mahir AÄŸva 4, Kennedy 13, HenryÂ 

BahÃ§eÅŸehir Koleji: Ä°smet AkpÄ±nar, Thomas AkyazÄ±lÄ± 5, Aldridge 10, Jones 16, Owens 9, Hadi Ã–zdemir, RÄ±dvan Ã–ncel 4, Green 20, Burak Can YÄ±ldÄ±zlÄ± 9, Erkan YÄ±lmaz 6Â 

1. Periyot: 13-19Â 

Devre: 34-39Â 

3. Periyot: 51-51Â 

5 faulle Ã§Ä±kanlar: 35.16 Ä°smet AkpÄ±nar, 39.11 Owens (BahÃ§eÅŸehir Koleji), 37.03 Henry (PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Son dakika - BeÅŸiktaÅŸ - KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±na damga vurdu! SözleÅŸme bombasÄ±...
    Stjepan Tomas: "Karagümrük maçÄ±yla eski tempomuzu yakalayacaÄŸÄ±z"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Mensah: "Deniz kenarÄ±nda Türk çayÄ± içeceÄŸiz"
      Mensah: "Deniz kenarÄ±nda Türk çayÄ± içeceÄŸiz"
    2. Traktör ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a ziyaret!
      Traktör ve Machine Sazi baÅŸkanlarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a ziyaret!
    3. Arzamasova'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±
      Arzamasova'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±
    4. PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka son saniyede kazandÄ±!
      PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka son saniyede kazandÄ±!
    5. TFF BaÅŸkan Vekili Ali DüÅŸmez'in babasÄ± vefat etti
      TFF BaÅŸkan Vekili Ali DüÅŸmez'in babasÄ± vefat etti



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

    Nesibe AydÄ±n'da 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

    Fuat Çapa: "Ä°lk yediÄŸimiz gol pahalÄ±ya mal oldu"

    Fuat Ã‡apa: "Ä°lk yediÄŸimiz gol pahalÄ±ya mal oldu"

    Son dakika - Ergin Ataman maç sonu patladÄ±! "AçÄ±kçasÄ± maçÄ± bÄ±raktÄ±k"

    Son dakika - Ergin Ataman maÃ§ sonu patladÄ±! "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± maÃ§Ä± bÄ±raktÄ±k"

    Türkiye, EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'ne ev sahipliÄŸi yapacak

    TÃ¼rkiye, EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'ne ev sahipliÄŸi yapacak

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet