PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-BahÃ§eÅŸehir Koleji: 85-54

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-BahçeÅŸehir Koleji: 85-54
ING Basketbol SÃ¼per Ligi 22. hafta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 85-54 maÄŸlup etti.Â
PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n Taylor, BahÃ§eÅŸehir Koleji'nin ise Hardy ile sayÄ±lar bulduÄŸu ilk 5 dakikayÄ± 10-7 Ã¶nde geÃ§en ev sahibi ekip, Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyup Ã§eyreÄŸi 19-15 galip tamamladÄ±.
Ä°kinci periyodun baÅŸÄ±nda farkÄ± 2 sayÄ±ya (21-19) kadar indiren rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda kontrolÃ¼ tekrar saÄŸlayan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, 17. dakikada Metecan Birsen'in basketiyle 33-25 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k yakaladÄ±. Ev sahibi ekip, devreyi 36-33 Ã¶nde bitirdi.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ periyoda 7-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan ev sahibi ekip, 23. dakikayÄ± 10 sayÄ± farkla 43-33 galip durumda geÃ§ti. Taylor'un Ã¼st Ã¼ste 3 sayÄ±lÄ±k basketleriyle farkÄ± 22 sayÄ±ya (58-36) kadar Ã§Ä±karan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, son Ã§eyreÄŸe 65-45 Ã¼stÃ¼n girdi.
Son periyotta etkili oyununu sÃ¼rdÃ¼ren PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, mÃ¼sabakadan 31 sayÄ±lÄ±k farkla 85-54 galip ayrÄ±ldÄ±.
KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 11 sayÄ± ile tamamlayan PÄ±nar KarÅŸÄ±yakalÄ± milli basketbolcu Metecan Birsen, lig tarihinde bin sayÄ± barajÄ±nÄ± geÃ§ti.
Salon: Mustafa Kemal AtatÃ¼rk KarÅŸÄ±yaka
Hakemler: Yener YÄ±lmaz, Ziya Ã–zorhon, Ozan Ã‡akar
PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka: Taylor 21, Crocker 16, Kennedy 4, M'Baye 11, Semih Erden 8, Metecan Birsen 11, Yunus SonsÄ±rma, Onuralp Bitim 2, Triche 9, Nusret YÄ±ldÄ±rÄ±m, Arca TÃ¼lÃ¼oÄŸlu 3
BahÃ§eÅŸehir Koleji: Can AltÄ±ntÄ±ÄŸ 16, Hardy 6, Muhammed DoÄŸan Åženli 6, Jones 3, Johnson 8, Ali YÃ¼ceoral, Hadi Ã–zdemir 6, Bartu YÄ±lmaz 2, Clark 7
1. Periyot: 19-15,Â Devre: 36-33, 3. Periyot: 65-45
Â
Â
Â