Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket: 85-76

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bilbao Basket'i 85-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, play-off grup aşamasına kaldı.

İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada konuk ekip, Jenkins ve Kljajic'le etkili olsa da Pınar Karşıyaka ilk periyodu 20-19 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında 21-20 üstünlük kuran rakibi karşısında özellikle Morgan'ın etkili oyunuyla 14-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: 34-21. Aradaki farkı 15 sayıya (39-24) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip devreyi 44-30 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta M'Baye ve Morgan'ın sayılarıyla 25. dakikada farkı 19 sayıya kadar (59-40) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 25 sayı farkla 71-46 üstün tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, rakibinin farkı azaltmasına rağmen müsabakayı 85-76 kazandı.

Türkiye'yi temsil eden 5 takımdan TOFAŞ, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka'nın bir üst tura yükseldiği organizasyonda, Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray ise grup aşamasında elendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri dışında İspanyol temsilcileri Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza ile Hereda San Pablo Burgos, İtalyan ekipleri Dinamo Sassari ve Happy Casa Brindisi, Çekya'dan ERA Nymburk, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, Yunanistan'dan AEK, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Fransa'dan SIG Strasbourg, Letonya'dan VEF Riga, Almanya'dan Brose Bamberg, Bosna Hersek'ten Igokea bir üst tura yükseldi.

Play-off grup aşaması

Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler "Sekizli Final'e yükselecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak. Play-off aşaması 2-3 Mart'taki müsabakalarla başlayacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Yunus Sonsırma 3, Onuralp Bitim 6, M'Baye 23, Morgan 20, Metecan Birsen 3, Mahir Ağva 8, Semih Erden 3, Henry 5, Kennedy 1, Nusret Yıldırım

Bilbao Basket: Balvin 13, Brown 12, Miniotas 6, Reyes 14, Rouselle 3, Jenkins 10, Kulboka 2, Betolaza, Anjos, Huskic 6, Kljajic 10, Rodriguez

1. periyot: 20-19

Devre: 44-30

3. periyot: 71-46