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13.01.2021 - 10:24 | | İZMİR (AA) -

Pınar Karşıyaka, İtalya'dan galibiyetle döndü

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Savunma performansımızla maçın kontrolünü ele aldık" dedi.

Pınar Karşıyaka, İtalya'dan galibiyetle döndü
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FIBA Şampiyonlar F Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk olduğu İtalya'nın Fortitudo Bologna ekibini 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, savunmadaki iyi oyunlarının kendilerine galibiyeti getirdiğini kaydetti.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İtalya'da güzel bir sonuç aldıklarını belirtti.

Kazanmaları gereken müsabakadan kayıpsız ayrıldıklarını vurgulayan Sarıca, "Özellikle maçın başında zaman zaman bazı hatalarımız oldu. Savunmada tembeldik. Fakat ikinci periyot iyiydik ve onları durdurduk. Savunma performansımızla maçın kontrolünü ele aldık. Aynı zamanda hücumda topu paylaştık ve 23 asist yaptık. Bu bizim için çok iyi. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son hafta karşılaşmaları 27 Ocak'ta

Alman ekibi Brose Bamberg'in liderliği garantilediği gruptan çıkacak ikinci ekip, 27 Ocak Çarşamba günü Pınar Karşıyaka ile İspanyol temsilcisi Bilbao Basket arasında İzmir'de oynanacak karşılaşmada belli olacak.

İspanya'daki ilk maçı 81-72 kazanan Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.

Pınar Karşıyaka, İtalyadan galibiyetle döndü

 

 

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